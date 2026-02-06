Іспанія

Німець відзначив роботу Ламіна в тренувальному процесі.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про лідера команди Ламіна Ямаля. Цитує німецького фахівця AS.

«Я задоволений тим, що бачу, він прогресує. Найважливіше, щоб гравці з його талантом отримували задоволення від гри. Ми хочемо допомогти йому розвиватись. Він зосереджений, це видно в останніх кількох матчах і він забиває більше голів. Він ще має потенціал.

Я сподіваюся, що він продовжуватиме поступово вдосконалюватися. Також для мене важливо, що він тренується, як чемпіон, завжди прислухається до порад, дуже розумний, як на полі, так і за його межами. Насправді він дуже добре грає на полі, викладається на тренуваннях на всі сто, все складається добре», — сказав Флік.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 29 матчів, забив 14 голів та віддав 13 результативних передач.