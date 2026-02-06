Німеччина

Керфельд реалізував пенальті під кінець матчу, врятувавши берлінський клуб від поразки в 21-му турі Бундесліги.

У матчі-відкритті 21-го туру Бундесліги Уніон Берлін зіграв унічию 1:1 проти Айнтрахта Франкфурт. Поєдинок запам’ятався напруженою боротьбою та результативними моментами у завершальні хвилини зустрічі на стадіоні в Берліні.

Айнтрахт відкрив рахунок на 84-й хвилині: Натаніель Браун реалізував момент після подачі з флангу, пробивши лівою ногою у верхній кут воріт.

Франкфурт здавалося, що вириває перемогу, але вже на 87-й хвилині Уніон отримав пенальті після фолу опорного півзахисника Оскара Гойлунна, який за декілька хвилин був вилучений. Леопольд Керфельд холоднокровно реалізував удар з 11 метрів і встановив підсумковий рахунок 1:1.

Уніон Берлін — Айнтрахт Франкфурт 1:1

Голи: Керфельд, 87 (пен) - Браун, 84

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, П'єр Нсокі — Тріммель, Хедіра, Кемляйн (Крал, 88), Кьон — Шафер (Хаберер, 79), Анса (Бурджу, 71) — У Йон (Ілич, 71)

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Кох, Теат (Аменда, 90) — Доан (Дауд, 82), Гойлунн, Ларссон, Браун — Шаїбі (Баоя, 67), Гетце (Амаймуні, 82) — Калімуендо

Попередження: Шафер, Кемляйн, Кьон, Хаберер — Калімуендо, Гойлунн

Вилучення: Гойлунн, 86