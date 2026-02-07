Нідерланди. Новина

Український захисник отримав дозвіл на участь у поєдинку 22-го туру Ередивізі.

Новачок Аякса Олександр Зінченко, який перейшов взимку із Арсеналу, отримав право взяти участь у наступному матчі чемпіонату Нідерландів проти АЗ Алкмар, що відбудеться цієї неділі, повідомляє De Telegraaf.

Раніше тренер Аякса Фред Грім повідомляв, що український універсал не зможе взяти участь у грі через проблеми з робочою візою. Проте станом на п’ятницю, 6 лютого, всі формальності були врегульовані, і Зінченко тепер може тренуватися з командою та виходити на поле.

29-річний гравець приєднався до Аякса, щоб посилити позицію лівого захисника, проте тренер не виключає, що Зінченко може бути опцією й для центру півзахисту.

Амстердамці вирушають до Алкмара на тлі невдалої серії проти АЗ у минулі роки: останні десять зустрічей закінчилися без перемог для Аякса, включно з розгромною поразкою 0:6 у Кубку Нідерландів минулого місяця.