Капітан збірної Колумбії приєднався до клубу МЛС до літа 2026 року.

Міннесота Юнайтед оголосила про підписання атакувального півзахисника Хамеса Родрігеса.

Контракт із 34-річним колумбійцем має гарантований термін дії до червня 2026 року та опцію продовження до грудня 2026-го.

Футболіст займатиме місце легіонера в заявці клубу після проходження медичного огляду та отримання візи P-1 і міжнародного трансферного сертифіката.

Хамес Родрігес приєднався до Міннесота Юнайтед після виступів за Леон у чемпіонаті Мексики. Раніше він грав за Реал Мадрид, Баварію, Монако, Порту, Евертон, Олімпіакос, Аль-Райян та Сан-Паулу.

На міжнародному рівні Хамес провів 122 матчі за збірну Колумбії, забив 31 гол і є чинним капітаном національної команди. Він виступав на чемпіонатах світу 2014 і 2018 років та готується повести збірну на мундіалі 2026 року.