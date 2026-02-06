Франція

Ліон з українським форвардом зіграє проти Ланса, чинний чемпіон ПСЖ уже вибув з турніру.

Відбулося жеребкування, за підсумками якого визначилися всі пари 1/4 фіналу Кубка Франції. Однією з головних інтриг цієї стадії стане матч за участі українського нападника Романа Яремчука, який з цієї зими виступає за Ліон.

Команда, яку очолює Паулу Фонсека, зіграє на власному полі проти Ланса. Поєдинок відбудеться 5 березня.

Єдиний представник Ліги 2 на цій стадії та минулорічний фіналіст, Реймс, проведе виїзний матч проти Страсбура 3 березня.

Ще в одній парі Лор’ян удома прийматиме Ніццу 4 березня, а Марсель, який очолює Роберто Де Дзербі, того ж дня зіграє проти Тулузи.

Нагадаємо, що чинний володар Кубка Франції Парі Сен-Жермен сенсаційно залишив турнір ще на стадії 1/16 фіналу, поступившись Парижу з рахунком 0:1, що відкриває шлях до трофея для інших претендентів.