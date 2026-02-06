Інше

Португалець вдруге поспіль не зіграє на тлі інформації про бойкот і конфлікт із керівництвом.

Зірковий форвард Ан-Насра Кріштіану Роналду не потрапив до заявки команди на матч 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада.

Таким чином, 41-річний португалець вдруге поспіль пропускає поєдинок своєї команди.

Раніше з’являлася інформація, що Роналду за власною ініціативою не зіграв проти Ер-Ріяда та не планував виходити на поле і в наступній зустрічі. За наявними даними, футболіст вимагає від керівництва конкретних змін в управлінні клубом з боку Суверенного інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF), який контролює провідні клуби ліги.

Повідомляється, що Кріштіану вважає Ан-Наср недостатньо профінансованим у порівнянні з Аль-Хілялем, який, на його думку, отримує пріоритетну підтримку.

У разі відсутності бажаних змін нападник може попросити клуб відпустити його вже влітку — повідомлялося про можливе повернення до Європи та переїзд до США. Чинний контракт Роналду з Ан-Насром розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду провів 20 матчів на клубному рівні, в яких забив 17 голів та віддав 2 результативні передачі.