Іспанія

Німець в захваті від роботи клубної академії Барселони.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про клубну академію Ла Масія. Цитує німецького фахівця офіційний сайт «блаугранас».

«Ла Масія робить фантастичну роботу, і я задоволений гравцями, які проходять через її систему.

Подивіться скільки талантів вийшло з нашої академії за останні роки. Чудова робота. Барселона, мабуть, єдиний топ-клуб, який досягає успіху в першу чергу завдяки вихованцям клубної академії.

Найголовніше, що ми віримо в якість кожного молодого гравця», – сказав Флік.