Іспанія

Важка перемога на Местальї.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився після перемоги над Валенсією (2:0) в рамках чемпіонату Іспанії.

«Ми знали, куди їхали. Якщо не помиляюся, у нас тут три перемоги за 11 років. Мені пощастило багато разів зіграти на Местальї, і я знаю, як складно на цьому стадіоні. Для фанатів та місцевої команди матч проти Реала важливий.

До того ж лінія з п'яти захисників, яку виставили проти нас, передбачала, що нам доведеться бути вкрай терплячими і старанно працювати. Перемогу забезпечили надійність, самовідданість, дуже серйозна гра. Ми заслужили на перемогу», – сказав Арбелоа.

Зараз Реал знаходиться на другому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідируючої Барселони на один пункт.