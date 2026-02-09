Україна

Оновлена організаційна структура керівництва та адміністративного апарату Української асоціації футболу.

Українська асоціація футболу представила оновлену організаційну структуру керівництва та адміністративного апарату, яка передбачає чіткий розподіл відповідальності між керівними органами, дирекціями та структурними підрозділами.

Оновлена модель управління також включає запровадження координаційних механізмів для ухвалення ключових управлінських рішень, що має покращити взаємодію між різними напрямами діяльності.

УАФ зазначає, що нова організаційна структура покликана забезпечити стабільну операційну роботу асоціації, ефективну реалізацію стратегічних пріоритетів та системний розвиток українського футболу на всіх рівнях.