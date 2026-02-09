Італія

Туринці вирвали нічию з Лаціо.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після матч з Лаціо (2:2) в рамках чемпіонату Італії. Його слова наводить DAZN.

«Можливо, в цьому є і моя провина через ті вимоги, які ми висуваємо до гравців. У цей період я прошу їх одразу розігрувати кожен м'яч, який ми відбираємо, не вибивати його вперед. Ми маємо виходити з-під тиску через пас і додавати якості нашій грі.

Коли ти висуваєш стільки вимог, це означає вміння заздалегідь бачити небезпечні ситуації, одночасно оцінюючи як позитивні, так і негативні наслідки будь-якого сценарію. Помилки неминучі. Локателлі – один із наших найкращих гравців цього сезону, і одна втрата м'яча нічого не перекреслює. Далі був епізод із обороною, як ми блокували удар, не пощастило з рикошетом – це футбол.

На чому ми повинні зосередитися – так це на реакції команди та загальну якість гри. Коли темп зростає, і ми намагаємося відігратися, поступаючись 0:2, не можна доводити все до істерики. Потрібно прискорюватись, але не впадати в хаос. Сьогодні ми знову були надто метушливі у ситуаціях, які могли розвинути набагато краще. Прискорювати темп — не означає перетворювати гру на безлад.

Ми маємо вміти жити під тиском – у цьому і є радість футболу. Коли ти починаєш другий тайм, поступаючись 0:2, хоча це зовсім не входило до планів, саме тоді ти перевіряєш себе: чи здатний витримати напругу на найвищому рівні. Це те, чим потрібно насолоджуватися — зрозуміти, заслуговуємо ми бути на цьому рівні чи ні.

Характер виявляється тоді, коли все йде не так, і тобі потрібна холодна голова, щоб ухвалювати рішення. У цьому полягає різниця. Команда перевернула дуже складну ситуацію і провела відмінний матч, тому ми йдемо далі з почуттям упевненості», – сказав Спаллетті.