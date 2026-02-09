Україна

Новий механізм гарантує наставникам 25% від суми компенсації та має підвищити престиж дитячого тренерства в Україні.

Українська асоціація футболу офіційно запровадила механізм прямої компенсації першим дитячим тренерам за підготовку футболістів. Відповідні норми закріплені в Регламенті УАФ зі статусу і трансферу футболістів та затверджені Виконавчим комітетом асоціації.

Відтепер перший тренер гравця отримуватиме частину компенсації безпосередньо як фізична особа. Раніше ці кошти перераховувалися лише школам і клубам, що займалися підготовкою футболістів.

Згідно з новими правилами, 25% від загальної суми компенсації за підготовку футболіста виділяється на користь першого тренера, при цьому загальний обсяг компенсації не змінюється. Право на виплату має наставник, який здійснював початкову підготовку гравця та може документально підтвердити цей факт.

Процедура виплат передбачає централізоване перерахування коштів до УАФ із чітким призначенням платежу, подання тренером підтверджувальних документів та подальшу перевірку з боку асоціації, після чого гроші виплачуються безпосередньо тренеру.

В УАФ зазначають, що нововведення спрямоване на підвищення престижу професії дитячого тренера, створення прозорої системи компенсацій та довгострокове покращення якості підготовки футболістів в Україні.