Франція

Надпотужний виступ Парі Сен-Жермен.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після розгромної перемоги над Олімпік Марсель (5:0) в рамках 21-го туру французької Ліги 1.

«Ми чекали на складний матч. Сьогодні, я думаю, так і було у першому таймі, але ми здолали суперника, зіграли дуже добре. Я вважаю, що ми однозначно заслужили на цю перемогу. ПСЖ провів видатну гру проти серйозного суперника.

Це справжнє задоволення – проводити такі матчі з цією неймовірною атмосферою, яку створюють наші вболівальники. Це важливий момент для нас. Ми хочемо ставати кращими з кожним матчем. І сьогодні ми провели дуже сильну гру. Наші вболівальники вірять у команду. Ми задоволені. Ми хочемо продовжувати.

Дембеле особливий гравець. Тому він і виграв Золотий м'яч. Те, як він грає – це щось інше. Це справжнє задоволення – гравець такого рівня у складі. Я дуже радий за нього, за команду. Потрібно продовжувати так само», – сказав Енріке.

ПСЖ продовжує лідирувати в чемпіонаті Франції, випереджаючи другий Ланс на два пункти.