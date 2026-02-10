Німеччина

Півзахисник Баварії стане вільним агентом улітку та віддає перевагу переїзду до Англії.

Півзахисник Баварії Леон Горецка може змінити клуб уже влітку, коли його контракт із мюнхенцями завершиться. 31-річний німецький футболіст привернув увагу кількох європейських грандів, які розраховують підписати його на правах вільного агента.

За інформацією джерела, інтерес до хавбека проявляють Арсенал, мадридський Атлетіко, Наполі та Ювентус. Кожен із клубів бачить у Горецці досвідченого гравця, здатного підсилити центр поля та додати стабільності в середині команди.

ТОП-10 трансферів зимового трансферного вікна 2026 року

Повідомляється, що сам футболіст хотів би продовжити кар’єру в Англії, тому Арсенал може стати головним претендентом на його підписання в майбутнє трансферне вікно.

У поточному сезоні півзахисник провів 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем.