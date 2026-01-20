Англія

Травма ставить під загрозу мрії вінгера Евертона про повернення до складу збірної Англії на Чемпіонат світу 2026 року.

Джек Гріліш, який виступає за Евертон на правах оренди, зазнав серйозної травми, яка може вибити його з гри на тривалий термін.

За попередніми даними, у 30-річного вінгера діагностували підозру на стресовий перелом стопи. Ця новина стала справжнім шоком як для клубу, так і для самого гравця, який переживав своєрідний ренесанс у складі ірисок після втрати місця в основі Манчестер Сіті.

Гріліш провів повний матч проти свого колишнього клубу Астон Вілла минулими вихідними, який завершився перемогою Евертона з рахунком 1:0. Однак вже після гри з'явилася інформація про пошкодження.

Згідно з повідомленням The Athletic, найближчими днями гравець пройде обстеження у спеціаліста, щоб визначити точні терміни відновлення, але вже зараз прогнозується, що він пропустить значну частину сезону.