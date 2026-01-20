Травма ставить під загрозу мрії вінгера Евертона про повернення до складу збірної Англії на Чемпіонат світу 2026 року.
Джек Гріліш Getty Images
20 січня 2026, 22:15
Джек Гріліш, який виступає за Евертон на правах оренди, зазнав серйозної травми, яка може вибити його з гри на тривалий термін.
За попередніми даними, у 30-річного вінгера діагностували підозру на стресовий перелом стопи. Ця новина стала справжнім шоком як для клубу, так і для самого гравця, який переживав своєрідний ренесанс у складі ірисок після втрати місця в основі Манчестер Сіті.
Гріліш провів повний матч проти свого колишнього клубу Астон Вілла минулими вихідними, який завершився перемогою Евертона з рахунком 1:0. Однак вже після гри з'явилася інформація про пошкодження.
Згідно з повідомленням The Athletic, найближчими днями гравець пройде обстеження у спеціаліста, щоб визначити точні терміни відновлення, але вже зараз прогнозується, що він пропустить значну частину сезону.