Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 9 лютого 2026 року.

Рома у матчі 24 туру італійської Серії А на своєму полі обіграла Кальярі (2:0).

Команда Джан П'єро Гасперіні відкрила рахунок у середині першого тайму, коли голом відзначився Доніелл Мален, який потім на 65 хвилині оформив дубль.

Після 24 турів Рома набрала 46 очок і посідає п'яте місце у Серії А, а у Кальярі 28 балів та 12 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Кальярі у рамках 24-го туру італійської Серії А-2025/26:

Рома — Кальярі 2:0

Голи: Мален, 25, 65.

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте (Ель-Айнауї, 84), Пізіллі, Веслі — Суле (Арена, 84), Пеллегріні (Сарагоса, 57) — Мален (Вентуріно, 84).

Кальярі: Капріле — Педру (Дзаппа, 87), Доссена, Родрігес — Палестра, Адопо, Гаетано (Трепі, 87), Маццітеллі (Сулемана, 59), Оберт — Киличсой (Ідріссі, 73), Еспозіто (Паволетті, 73).

Попередження: Манчіні, Сарагоса — Доссена, Палестра, Гаетано, Ідріссі.