Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 9 лютого 2026 року.

Київське Динамо у черговому товариському матчі на зборах у Туреччині здобуло перемогу над Кудрівкою (2:1).

Команда Ігоря Костюка пропустила першою, коли вже на четвертій хвилині голом відзначився Морозко.

Потім на 56 хвилині Михайленко зрівняв цифри на табло, а на 72 хвилині Діалло вивів киян вперед.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Кудрівка:

Динамо Київ — Кудрівка 2:1

Голи: Михайленко, 56, Діалло, 72 — Морозко, 4.

Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 46) — Караваєв, Біловар (Тіаре, 75), Тіаре (Захарченко, 46), Дикий (Тимчик, 67) — Михайленко, Буяльський, Яцик (Рубчинський, 75), Діалло (Осипенко, 84), Редушко — Герреро (Бленуце, 75).

Кудрівка(стартовий склад): Караващенко — Гусєв, Сердюк, Мамросенко — Макоссо, Думанюк, Морозко, Нагнойний, Козак — Лєгостаєв, Овусу.

Попереджені: Тіаре — Лєгостаєв, Макоссо, гравець на перегляді.