Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, який відбувся 9 лютого 2026 року.
Динамо Київ - Кудрівка, ФК Динамо Київ
10 лютого 2026, 11:45
Київське Динамо у черговому товариському матчі на зборах у Туреччині здобуло перемогу над Кудрівкою (2:1).
Команда Ігоря Костюка пропустила першою, коли вже на четвертій хвилині голом відзначився Морозко.
Потім на 56 хвилині Михайленко зрівняв цифри на табло, а на 72 хвилині Діалло вивів киян вперед.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Кудрівка:
Голи: Михайленко, 56, Діалло, 72 — Морозко, 4.
Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 46) — Караваєв, Біловар (Тіаре, 75), Тіаре (Захарченко, 46), Дикий (Тимчик, 67) — Михайленко, Буяльський, Яцик (Рубчинський, 75), Діалло (Осипенко, 84), Редушко — Герреро (Бленуце, 75).
Кудрівка(стартовий склад): Караващенко — Гусєв, Сердюк, Мамросенко — Макоссо, Думанюк, Морозко, Нагнойний, Козак — Лєгостаєв, Овусу.
Попереджені: Тіаре — Лєгостаєв, Макоссо, гравець на перегляді.