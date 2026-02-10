Україна

Іноземний півзахисник приєднався до Пріштіни на правах оренди до кінця сезону.

Півзахисник ковалівського Колоса Альбін Краснічі покинув український клуб і продовжить виступи за Пріштину в чемпіонаті Косово.

За інформацією офіційного сайту косовського клубу, 24-річний футболіст приєднався до команди на умовах оренди до завершення поточного сезону.

У складі Колоса Краснічі провів сім матчів, проте результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялось, що Колос повернув півзахисника з оренди в Лівому Березі.