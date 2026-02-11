Німеччина

Мадридський клуб розглядає 26-річного німецького захисника як ключове підсилення оборони.

Мадридський Реал активно працює над потенційним підписанням центрального захисника Боруссії Дортмунд Ніко Шлоттербека. 26-річний футболіст є пріоритетною ціллю для підсилення оборонної лінії іспанського гранд-клубу. Сам Шлоттербек позитивно оцінює можливість переходу, а очікувана сума трансферу складає від 40 до 50 мільйонів євро. Боруссія, у свою чергу, пропонує захиснику контракт до 2027 року із річною зарплатою до 14 мільйонів євро, але гравець розглядає варіанти лише у топ-клубах із перспективою здобуття титулів.

Переговори між клубами тривають, і остаточне рішення щодо майбутнього Шлоттербека очікується під час міжнародної перерви в березні, перед приєднанням гравця до національної збірної. У Мадриді планують завершити трансфери після призначення головного тренера на наступний сезон. Важливим фактором для Реала є те, що новий захисник має бути лівшею ногою, як Шлоттербек, а також відповідати високим стандартам клубу щодо дисципліни та стилю гри.

Ніко Шлоттербек став лідером Боруссії Дортмунд завдяки професіоналізму, фізичній підготовці та впливу старших товаришів по команді, таких як Матс Гуммельс. Він пройшов шлях від оренди у Уніон Берлін до віце-капітанства у Боруссії, набираючи досвід і авторитет у команді.

Загалом за "бджіл" німецький захисник відіграв 150 матчів: 9 голів та 18 результативних передач.