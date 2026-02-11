Іспанія

Наставник Лідс прокоментував виїзну нічию з Челсі у 26-му турі АПЛ.

Лідс Юнайтед здобув очки у протистоянні з Челсі, чим дуже порадував свого наставника Даніеля Фарке.

"Я пишаюся своїми хлопцями. Звісно, Челсі виступав з позицій фаворита і створив більше шансів, але ми самовіддано билися за очко. Ми його заслужили, і я цим пишаюся.

Думаю, це ще один матч, який показав, чому ми гідні бути в Прем'єр-лізі. Ми хочемо грати тут постійно", — цитує слова англійського фахівця BBC.

Нагадаємо, що на даний момент Лідс Юнайтед посідає п'ятнадцяте місце в турнірній таблиці АПЛ.