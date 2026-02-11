Іспанія

Рональд Араухо публічно висловив захоплення форвардом"Атлетіко, назвавши його чудовим нападником.

Захисник Барселони Рональд Араухо додав інтриги навколо майбутніх трансферних планів каталонців.

В одному з останніх коментарів уругваєць не поскупився на компліменти на адресу зірки мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса. Араухо, який є одним із лідерів роздягальні блаугранас, високо оцінив ігрові якості аргентинського чемпіона світу.

"Хуліан — чудовий нападник. Усі ми знаємо, наскільки він класний гравець", — заявив захисник, коментуючи гру опонента.

Враховуючи, що Барселона перебуває у постійному пошуку довгострокового підсилення лінії атаки, фігура Альвареса виглядає ідеальною кандидатурою. Однак трансфер гравця такого калібру від прямого конкурента Атлетіко — обіцяє бути надскладним завданням як з фінансової, так і з переговорної точки зору.