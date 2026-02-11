Іспанія

Захисник Барселони поділився шокуючими подробицями своїх психологічних проблем.

Рональд Араухо, капітан каталонської Барселони, вперше публічно розповів про справжні причини своєї відсутності у футболі. Гравець приголомшив уболівальників зізнанням про боротьбу з важким психологічним станом.

В емоційному інтерв'ю для Араухо розкрив, що його головним суперником останнього часу були не форварди опонентів, а власна тривожність.

"Я страждав від тривоги півтора року. Це був час, коли я намагався бути сильним, але всередині руйнувався", — цитує футболіста Mundo Deportivo.

За словами гравця, тиск виступів на найвищому рівні та очікування від гри за такий клуб, як Барселона, поступово переросли у клінічну депресію. Довгий час він приховував свій стан, продовжуючи виходити на поле, що лише погіршувало ситуацію.

Зрештою, після невдалого поєдинку проти Челсі (0:3), Араухо прийняв важке рішення взяти перерву від професійного спорту, щоб зосередитися на лікуванні та відновленні. Це рішення, яке спочатку викликало багато запитань у преси та фанатів, виявилося критично необхідним для його життя поза полем.

Захисник закликав інших спортсменів не мовчати про свої проблеми та звертатися за допомогою, наголосивши, що ментальне здоров'я важливіше за будь-які трофеї чи контракти. Нещодавно, уругваєць забив переможний мʼяч у ворота Альбасете (2:1)