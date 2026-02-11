Іспанія

Каталонці зазнали суттєвого кадрового удару перед матчем проти Атлетіко Мадрид

Тренерський штаб Барселони отримав невтішні новини напередодні першого півфінального матчу Кубка Іспанії . Зірковий англійський форвард Маркус Рашфорд офіційно виключений із заявки на гру проти мадридського Атлетіко, яка відбудеться цього четверга, 12 лютого.

Згідно з офіційним повідомленням клубу, Рашфорд отримав забій лівого коліна під час матчу Ла Ліги проти Мальорки минулими вихідними. Попри зусилля медичного штабу, нападник не встиг повернутися до повних тренувань.

Сьогодні вранці він був відсутній на занятті команди в Ciutat Esportiva. Ситуацію для синьо-гранатових ускладнює те, що це не єдина втрата в лінії атаки. Окрім Рашфорда, матч також скоріше за всього пропустить бразильський вінгер Рафінья, який продовжує відновлення після м'язового пошкодження.

Відсутність обох гравців створює серйозний головний біль для головного тренера Барселони перед надважливим виїздом на Ванда Метрополітано, змушуючи шукати альтернативні варіанти в нападі для збереження шансів на вихід у фінал.