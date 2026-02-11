Іспанія

Наставник Арсенала висловив підтримку данському фахівцю.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета публічно прокоментував гучне рішення керівництва Тоттенхема розірвати контракт із Томасом Франком. Незважаючи на запеклу ворожнечу між клубами, іспанський спеціаліст висловив щирий жаль з приводу відставки свого колеги.

Відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції, Артета назвав звільнення Франка дуже сумною новиною для англійської Прем'єр-ліги.

"Завжди важко бачити, як колега втрачає роботу. Томас — чудовий тренер, який довів свій клас протягом багатьох років. Це дуже сумна новина, адже ми знаємо, наскільки складною та вимогливою є ця професія, особливо на такому рівні", — зазначив керманич канонірів.

Артета підкреслив, що незалежно від кольорів клубів та турнірної таблиці, між менеджерами існує професійна повага. Він відзначив внесок Франка у розвиток команди та висловив упевненість, що данець не залишиться без роботи надовго.

Відставка Томаса Франка сталася на тлі серії невдалих результатів Тоттенхема, проте слова підтримки від тренера головного конкурента підкреслюють репутацію, яку фахівець здобув у футбольному світі. Нагадаємо, 22 лютого Арсенал зустрінеться у Північнолондонському дербі з Тоттенгемом в рамках 27 туру АПЛ.