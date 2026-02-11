Іспанія

Нападник подолав наслідки травми, отриманої в матчі з Севільєю.

Кадрова ситуація в команді значно покращилася напередодні важливого протистояння. Владислав Ванат, основний форвард команди, повністю відновився після пошкодження та повернувся до роботи в загальній групі.

За інформацією з табору команди, вчорашнє тренування нападник провів без жодних обмежень. Медичний штаб дав зелене світло на повноцінні навантаження, підтвердивши, що процес реабілітації завершено успішно.

Нагадаємо, що Ванат отримав травму в попередньому поєдинку проти іспанської Севільї. Тоді ушкодження змусило тренерський штаб замінити форварда ще у перерві матчу, що викликало занепокоєння вболівальників щодо його участі в наступних іграх.

Повернення Ваната є ключовим фактором перед зустріччю з каталонською Барселоною. Очікується, що нападник потрапить до заявки на матч і має високі шанси вийти на поле з перших хвилин. Його присутність у стартовому складі суттєво посилить атакуючий потенціал команди у протистоянні з грандом іспанського футболу.

Остаточне рішення щодо складу буде прийнято безпосередньо в день матчу, проте динаміка відновлення гравця дає приводи для оптимізму. У нинішній кампанії, на рахунку українця 7 голів у 20 матчах Ла Ліги.