Німеччина

Через контракт із колишнім агентством перехід півзахисника Лейпцига опинився під загрозою зриву.

Майбутній трансфер нападник Лейпцига Яна Діоманде цього літа може зіштовхнутися з серйозними юридичними перешкодами.

Як повідомляє Sky, існує конфіденційна угода між 19-річним футболістом та його колишнім агентством Maxidel, яка залишається чинною до завершення контракту гравця з "биками".

Згідно з інформацією джерела, будь-який клуб, який захоче підписати Діоманде, буде зобов’язаний вести переговори через Maxidel, навіть попри те, що нині офіційним представником футболіста є Roc Nation Sports — агентство, яке також представляє інтереси Вінісіуса Жуніора.

Ситуацію ускладнює ще один пункт угоди: права на імідж гравця передані Maxidel до 2031 року. Контракт містить клаусулу на суму понад 7 мільйонів євро, а також передбачає фінансові санкції у разі порушення домовленостей.

Таким чином, правовий механізм може фактично паралізувати будь-який потенційний трансфер Діоманде через складну юридичну колізію. Поки що невідомо, чи намагатимуться зацікавлені клуби знайти компроміс із залученими сторонами, аби уникнути судових ризиків.

Раніше повідомлялося, що РБ Лейпциг хоче зробити Діоманде найдорожчим продажем у своїй історії — "бики" проситимуть за нього щонайменше 100 мільйонів євро.