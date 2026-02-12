Німеччина

Центральний захисник дортмундської Боруссії розглядає варіант із продовженням контракту на покращених умовах.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек може пролонгувати трудову угоду з клубом. Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

За відомостями джерела, у разі підписання нового контракту зарплата гравця в Боруссії зросте приблизно до 14 мільйонів євро на рік. Також у договорі планують прописати суму відступних у розмірі 50–60 мільйонів євро.

Стверджується, що наразі у 26-річного футболіста є два основні шляхи: залишитися в Дортмунді або влітку приєднатися до мадридського Реала. Остаточне рішення захисник планує прийняти під час міжнародної паузи у березні.

У поточному сезоні Шлоттербек провів за "джмелів" 26 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та двома асистами.

