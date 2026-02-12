Німеччина

Захисник Баварії заявив про амбітні цілі мюнхенців після перемоги над РБ Лейпциг.

Захисник Баварії Йонатан Та поділився коментарем після перемоги над РБ Лейпциг у чвертьфіналі Кубка Німеччини. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь мюнхенського клубу.

"Поїздка до Берліна була б особливою. Минуло багато часу відтоді, як ми там були, і, звісно ж, це наша мета. Ми хочемо виграти Кубок. Сьогодні ми показали, наскільки сильно ми цього хочемо", — сказав Та.

Окрім Баварії, до півфіналу турніру пробилися Баєр, Штутгарт та Фрайбург. Жеребкування наступної стадії відбудеться 22 лютого.

Варто нагадати, що востаннє Баварія ставала переможцем національного Кубка ще у 2020 році.