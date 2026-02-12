Україна

Працюватиме асистентом тренера юнацької команди.

Львівський Рух на своїх офіційних ресурсах повідомив новину про приєднання до структури клубу колишнього півзахисника Сергія Рибалки.

35-річний ексфутболіст завершив кар’єру наприкінці минулого року та вже розпочав здобувати досвід у якості асистента головного тренера.

У таборі "жовто-чорних" Рибалка працюватиме на посаді асистента керманича команди U-19 Богдана Єсипа.

Нагадаємо, що Сергій виховувався у харківському Арсеналі, після чого потрапив у київське Динамо. За основну команду "біло-синіх" він провів понад 100 матчів та по два рази ставав чемпіоном України та володарем Кубка України.

Окрім того, Сергій Рибалка виступав за Олександрію, ЛНЗ та Лісне, а також закордонні клуби — чеський Слован та турецький Сівасспор.