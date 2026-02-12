Капітан мюнхенців оцінив перемогу 2:0 та наголосив на дисципліні й надійній грі в обороні.
Мануель Ноєр, Getty Images
12 лютого 2026, 11:22
Голкіпер і капітан Баварії Мануель Нойєр прокоментував успішний виступ команди в чвертьфіналі Кубка Німеччини проти РБ Лейпцига, який завершився перемогою мюнхенців з рахунком 2:0. У складі мюнхенців відзначилися Гаррі Кейн з пенальті та Луїс Діас.
"У нас був чіткий план, тому що ми знали, що чим довше продовжуватиметься гра і чим довше ми будемо чинити тиск на Лейпциг, особливо в другому таймі, тим більше у нас буде шансів.
Безумовно, було важливо зберегти ворота в недоторканності.
Завжди виникають небезпечні ситуації, особливо при стандартних положеннях чи ударах головою. Ми їх витримали, і я думаю, що ми справді грали зріло до самого кінця", — сказав німець.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — РБ Лейпциг у рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2025/26.