Спортивний директор клубу відзначив досвід і вміння німецького наставника керувати роздягальнею з різновіковими гравцями.

Спортивний директор Барселони Деку розповів про рішення клубу призначити Хансі Фліка на посаду головного тренера у 2024 році. Раніше Флік працював у збірній Німеччини та мюнхенській Баварії.

"Після Хаві ми зрозуміли, що нам потрібен тренер, здатний привнести спокій у роздягальню, особливо враховуючи вік гравців. У нас завжди була дуже специфічна роздягальня. Зараз вона стає більш збалансованою. У нас, як і раніше, є дуже молоді футболісти, інші знаходяться на піку форми, є також досвідченіші гравці, такі як Рафінья, Френкі де Йонг та Жуль Кунде. Є також Роберт Левандовскі, і, наприклад, Марк-Андре тер Штеген, який зараз в оренді, але він є одним із капітанів.

Управління такою роздягальнею дуже важливе. Ключем до успіху був досвідчений тренер із великим досвідом роботи у роздягальнях великих клубів. Флік працював помічником головного тренера у збірній Німеччини, команді-переможниці, має багаторічний тренерський досвід. Це і було головною ідеєю", – додав спортивний директор.

Нагадаємо, у січні Барселона вже поповнила свій музей новим експонатом, ставши переможцем Суперкубка Іспанії. У фінальному поєдинку підопічні Фліка виявилися сильнішими за мадридський Реал.