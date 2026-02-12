Німеччина

Німець незадоволений підготовкою поля на мадридському стадіоні.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні півфінального матчу Кубка Іспанії з Атлетіко. Його слова наводить AS.

«Ми маємо деякі проблеми. Маркус Решфорд не готовий – він зазнав травми. Це погані новини, але я вірю у команду.

Ситуація непроста. Ми зіграємо проти фантастичної команди. Я дивився кубковий матч Атлетіко проти Бетіса (5:0) — це було вражаюче.

Дієго Сімеоне чудово працює в Атлетіко. Буде складний матч. Суперник заслуговує на повагу. Це фантастична команда.

Стан поля на Метрополітано не дуже добрий, бо треба берегти його. В Іспанії зазвичай чудові умови. Сподіваюся, все буде гаразд», – сказав Флік.

Матч між Атлетіко та Барселоною відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.