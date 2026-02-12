Іспанія

Захисник Барселони демонструє феноменальну надійність у відборі порівняно з конкурентами.

Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде є найнадійнішим гравцем оборони в Ла Лізі на своїй позиції.

Як повідомляє Barca Universal, Бальде обігрують у середньому 0,2 раза за матч, що є найкращим показником серед лівих захисників у чемпіонаті Іспанії.

Для порівняння, Альваро Каррераса з Реал Мадрида обводять у середньому 0,8 раза за матч. У цьому сезоні 22-річний Бальде взяв участь у 30 матчах у всіх турнірах і зробив три результативні передачі.

Сьогодні, 12 лютого, Барселона зіграє на виїзді з Атлетіко Мадрид у межах першого півфінального матчу Кубка Іспанії. Початок — о 22:00.