Український півзахисник Трабзонспора налаштований допомогти команді у важливому матчі.

Український півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков обговорив із головним тренером команди Фатіхом Текке свою готовність до поєдинку проти Фенербахче, який відбудеться 14 лютого.

Гравець запевнив, що готовий до матчу як фізично, так і психологічно.

"Я готуюся до цього матчу фізично та психологічно. Не хочу залишати свою команду одну у цій складній зустрічі. Зроблю все необхідне", – заявив Зубков.

Нагадаємо, Зубков вийшов на третє місце серед українських бомбардирів в Туреччині.