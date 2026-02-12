Німеччина

Англійський бомбардир щасливий у Мюнхені та не планує повертатися до АПЛ.

Форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн ухвалив рішення щодо продовження кар’єри та має намір залишитися в мюнхенському клубі. Про це повідомляє журналіст Sky Sports News Керрі Хау.

За інформацією джерела, англійський нападник задоволений своїм становищем у Бундеслізі та життям у Мюнхені, тому не розглядає варіантів відходу з Баварії. Поточний контракт Кейна розрахований до літа 2027 року, однак сторони вже ведуть переговори про продовження угоди.

Зазначається, що футболіст і клуб високо цінують співпрацю, а рішення щодо нового контракту може бути ухвалене протягом найближчих місяців. У Баварії спокійно ставляться до ситуації, впевнені у бажанні форварда залишитися в команді.

Кейн перейшов до Баварії влітку 2023 року з Тоттенгема за 100 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він провів 34 матчі, забив 39 голів і віддав 5 результативних передач. Трансферна вартість нападника оцінюється у 65 мільйонів євро, а в складі збірної Англії він провів 111 матчів і забив 78 м’ячів.