Італія

Туринський клуб більше не вважає захисника недоторканним і готовий розглянути пропозиції щодо трансферу.

Захисник Федеріко Гатті може залишити Ювентус найближчого літа. За даними Tuttosport, туринський клуб готовий розглянути варіант із продажем футболіста, оскільки головний тренер команди Лучано Спаллетті більше не розглядає його як ключового гравця стартового складу.

Крім того, одним із факторів є фінансове питання: захисник отримує зарплату в розмірі трьох мільйонів євро на рік. Керівництво Ювентуса вважає, що поточна ігрова форма Гатті не виправдовує такі витрати.

Федеріко Гатті перейшов до Ювентуса із Фрозіноне у 2022 році за дев'ять мільйонів євро. Його чинний контракт розрахований до 30 червня 2030 року.

У нинішньому сезоні захисник взяв участь у 17 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м'ячами.

Раніше повідомлялося, що Ювентус пропонує Маккенні контракт на три роки.