Чергова порція критики на адресу "шпор" від Постекоглу.
Анге Постекоглу, Getty Images
13 лютого 2026, 16:55
Колишній головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про роботу лондонського клубу на трансферному ринку. Його слова наводить Sky Sports.
«Наприкінці першого сезону, коли ми фінішували п'ятими, я подумав: «Як можна піднятися з п'ятого місця до рівня боротьби за чемпіонство?». Нам потрібно було підписати гравців, адаптованих та готових до АПЛ.
Але п'яте місце не забезпечило нам участі у Лізі чемпіонів, і ми не мали грошей. Тому ми в підсумку підписали Домініка Соланке – він мені дуже подобався, я був від нього в захваті – а потім трьох молодих гравців — мова про Лукаса Бергвалля, Арчі Грея та Вільсона Одобера.
У той час я придивлявся до Педру Нету, Мбемо, Семеньйо та Марка Геї, бо я сказав, що якщо ми збираємося піднятися з п'ятого місця до цього рівня, то саме так зробили б інші великі клуби на той момент.
Ці три гравці – видатні молоді футболісти. Блискучі молоді гравці. Вони стануть відмінними виконавцями для Тоттенгема, але вони не піднімуть вас із п'ятого на четверте чи третє місце, проте з клубу випливає: «Ми – клуб, який може скрізь конкурувати».
Справа не у тому, що вам говорять, скільки в тому, що про це говорять публічно. Мені все ще здавалося, що Тоттенгем, як клуб заявляє: «Ми – один із грандів», а насправді, з огляду на мій досвід, я так не думаю.
Коли Арсеналу потрібні гравці, вони витрачають 100 мільйонів фунтів на Деклана Райса. Не бачу, щоб Тоттенгем робив те саме» – сказав Постекоглу.
Нагадаємо, що днями Тоттенгем звільнив Томаса Франка з посади головного тренера команди.