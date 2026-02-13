Англія

Чергова порція критики на адресу "шпор" від Постекоглу.

Колишній головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про роботу лондонського клубу на трансферному ринку. Його слова наводить Sky Sports.

«Наприкінці першого сезону, коли ми фінішували п'ятими, я подумав: «Як можна піднятися з п'ятого місця до рівня боротьби за чемпіонство?». Нам потрібно було підписати гравців, адаптованих та готових до АПЛ.

Але п'яте місце не забезпечило нам участі у Лізі чемпіонів, і ми не мали грошей. Тому ми в підсумку підписали Домініка Соланке – він мені дуже подобався, я був від нього в захваті – а потім трьох молодих гравців — мова про Лукаса Бергвалля, Арчі Грея та Вільсона Одобера.

У той час я придивлявся до Педру Нету, Мбемо, Семеньйо та Марка Геї, бо я сказав, що якщо ми збираємося піднятися з п'ятого місця до цього рівня, то саме так зробили б інші великі клуби на той момент.

Ці три гравці – видатні молоді футболісти. Блискучі молоді гравці. Вони стануть відмінними виконавцями для Тоттенгема, але вони не піднімуть вас із п'ятого на четверте чи третє місце, проте з клубу випливає: «Ми – клуб, який може скрізь конкурувати».

Справа не у тому, що вам говорять, скільки в тому, що про це говорять публічно. Мені все ще здавалося, що Тоттенгем, як клуб заявляє: «Ми – один із грандів», а насправді, з огляду на мій досвід, я так не думаю.

Коли Арсеналу потрібні гравці, вони витрачають 100 мільйонів фунтів на Деклана Райса. Не бачу, щоб Тоттенгем робив те саме» – сказав Постекоглу.

Нагадаємо, що днями Тоттенгем звільнив Томаса Франка з посади головного тренера команди.