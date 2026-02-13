Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 12 лютого 2026 року.

Брентфорд у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі зміг відібрати очки у лідера чемпіонату Арсеналу, зігравши внічию (1:1).

Команда Мікеля Артети вийшла вперед на початку другого тайму, коли на 61 хвилині результативним ударом відзначився Ноні Мадуеке. Але за десять хвилин Кін Льюїс-Поттер зрівняв цифри на табло.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк вийшов на поле у ​​стартовому складі та відіграв 73 хвилини, після чого його замінили.

Після 26 турів Арсенал лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на чотири очки, а Брентфорд йде на дев'ятій позиції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Арсенал у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Брентфорд — Арсенал 1:1

Голи: Льюїс-Поттер, 71 — Мадуеке, 61.

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, ван ден Берг, Генрі (Гікі, 90+5) — Ярмолюк (Гендерсон, 73), Янельт — Уаттара, Єнсен, Льюїс-Поттер (Дамсгор, 73) — Ігор.

Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Інкап’є (Калафіорі, 81) — Езе (Едегор, 46), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 70), Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 81).

Попередження: Янельт, Єнсен, Уаттара — Габріел, Йокерес.