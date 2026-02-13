Англія

Екс-нападник Вест Гема може підписати короткостроковий контракт у Чемпіоншипі.

Колишня зірка Прем'єр-ліги Майкл Антоніо близький до того, щоб відновити клубну кар'єру в Англії. Як стало відомо BBC Sport, 35-річний форвард провів попередні переговори з клубом Чемпіоншипу Чарльтон Атлетик щодо короткострокової угоди.

Це потенційне повернення є знаковим, адже Антоніо не провів жодного змагального матчу на внутрішній арені з моменту резонансної автомобільної аварії у грудні 2024 року. Перед початком цього сезону Антоніо залишив Вест Гем.

Повідомляється, що ним цікавилися Лестер, однак трансфер зірвався. Тепер же головний тренер Натан Джонс розглядає можливість залучення досвідченого нападника, вважаючи, що той здатен принести користь команді у вирішальній частині сезону. Переговори наразі перебувають на стадії дослідження, і остаточного рішення ще не прийнято.

Варто зазначити, що у червні минулого року, вже після одужання, Антоніо виступав за збірну Ямайки на Золотому кубку КОНКАКАФ, продемонструвавши, що готовий повернутися у великий футбол. В емоційному інтерв'ю Антоніо розкрив шокуючі подробиці аварії в Ессексі та свого відновлення. За словами футболіста, він зламав стегнову кістку в чотирьох місцях і переніс складну операцію.

"Мені зробили одну операцію. Вони вставили мені в стегно стрижень з чотирма болтами, щоб з'єднати кістку", — поділився Антоніо.

Лікарі давали різні прогнози. Перший хірург забороняв навантажувати ногу протягом трьох місяців, тоді як інший спеціаліст наполягав на швидкому поверненні до навантажень.

"Я тримав милиці ще два тижні. Загалом, кажуть, знадобиться від шести до дванадцяти місяців, перш ніж моя нога загоїться належним чином. Але я відчуваю, що мені дали ще один шанс на життя", — підсумував нападник.

Якщо сторони дійдуть згоди, повернення Антоніо на поле стане однією з найбільш надихаючих історій сезону в англійському футболі. Наразі, Чарльтон після 31 турів посідає 18 місце, маючи у своєму активі 39 пунктів.