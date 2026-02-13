Англія

Едін Терзич та Марко Розе потрапили до шорт-листа "шпор" як кандидати на посаду головного тренера.

Тоттенгем розглядає на місце майбутнього головного тренера двох німецьких фахівців, пише The Telegraph. Так, у шорт-листі "шпор" серед потенційних кандидатів на посаду з'явилися Едін Терзич та Марко Розе.

Джерело зазначає, що серед претендентів на посаду залишаються також Роберто де Дзербі, Маурісіо Почеттіно та Роббі Кін.

Раніше Терзич працював із дортмундською Боруcсією, з якою доходив до фіналу Ліги чемпіонів. Розе тренував дортмундську Борусcію, гладбахську Борусію, а також РБ Лейпциг.

На тижні Тоттенгем розстався з Томасом Франком, який тренував клуб трохи більше ніж пів року.