Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Брентфордом.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічийний результат у матчі 26 туру АПЛ проти Брентфорда (1:1).

"У перші 10-15 хвилин нам не вистачало холоднокровності, щоб краще контролювати гру. Після цього ми почали діяти у своєму стилі, частіше грати на їх половині поля та створювати гарні підходи, хай і без по-справжньому явних гольових моментів. Другий тайм почали дуже потужно — по тому, як комбінували та постійно навантажували їхню оборону та воротаря, це виглядало набагато небезпечніше. При цьому нам все одно не вистачало точності — мало били в площину воріт і не доводили атаки до завершення.

Потім забили, і гра була повністю під нашим контролем. Але з такою командою цього замало. Їй вистачає одного епізоду: необов'язковий фол, пресинг, невдалий винос або аут. Ми говорили перед матчем: якщо хочеш перемогти тут, потрібно захищати штрафний майданчик як своє життя і обов'язково виносити м'яч, бо на підборах завжди багато гравців. Якщо цього не зробити, виграти дуже складно. В одному з епізодів ми не впоралися – треба віддати їм належне.

Після цього гра розкрилася, побільшало перехідних фаз. Вони мали один дуже небезпечний момент, але добре зіграв Деклан Райс. У нас були два відмінні контрвипади, можливо, найнебезпечніший момент матчу, коли Мартінеллі вийшов віч-на-віч з воротарем і міг принести перемогу", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

