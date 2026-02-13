Англія

Нападник та головний тренер наголошують на особливому зв'язку з вболівальниками та колективом.

Футбольний клуб Брентфорд офіційно закріпив за собою одного з найяскравіших нападників Прем'єр-ліги.

Бразилець Ігор Тьяго поставив підпис під новим п'ятирічним контрактом, який утримуватиме його на стадіоні Gtech Community до літа 2031 року. Крім того, клуб залишив за собою опцію продовження угоди ще на один сезон.

Тьяго, який приєднався до Брентфорда з бельгійського Брюгге у лютому 2024 року, став справжнім відкриттям поточного сезону. У 27 матчах у всіх турнірах форвард відзначився 18 голами, ставши головною ударною силою команди Кіта Ендрюса.

Сам футболіст не приховує емоцій від підписання нової угоди, називаючи свої стосунки з клубом та фанатами особливими.

"Я люблю клуб і людей у ньому. Це справжнє кохання, справжнє кохання. Коли фанати підтримують мене, і я бачу, як вони співають моє ім'я та мою пісню, це додає мені більше сили", — зізнався Тьяго.

Він також додав, що поточна кампанія стала чудовою для всієї команди: "Усі були на одному рівні. Сподіваюся, ми зможемо отримати з цього сезону щось особливе".

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс, який будує агресивний та безстрашний футбол, вважає збереження Тьяго великою перемогою для клубу.

"Чудово, що Тьяго присвятив своє довгострокове майбутнє клубу. Він був для нас величезним гравцем, тому він повністю заслуговує на цей контракт. Мені подобається працювати з ним і спостерігати за його еволюцією. Те, як він грає, є важливою частиною нашої гри", — зазначив Ендрюс.

Тренер також підкреслив людські якості бразильця: "Перш ніж гравець, головне — це людина. Зв'язок, який він має з товаришами по команді та персоналом, очевидний для всіх".

Наразі, після 26 турів Брентфорд посідає 7 сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 40 пунктів.