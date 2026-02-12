Команда Мікеля Артети провела слабкий гостьовий поєдинок.
Брентфорд — Арсенал, Getty Images
12 лютого 2026, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брентфорд — Арсенал 1:1
Голи: Льюїс-Поттер, 71 — Мадуеке, 61
Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, ван ден Берг, Генрі (Гікі, 90+5) — Ярмолюк (Гендерсон, 73), Янельт — Уаттара, Єнсен, Льюїс-Поттер (Дамсгор, 73) — Ігор.
Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Інкап’є (Калафіорі, 81) — Езе (Едегор, 46), Субіменді, Райс — Мадуеке (Сака, 70), Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 81).
Попередження: Янельт, Єнсен, Уаттара — Габріел, Йокерес