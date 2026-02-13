Англія

Екс-тренер Ювентуса дав усну згоду очолити лондонців до кінця сезону.

Керівництво лондонського Тоттенгема, схоже, визначилося з ім'ям фахівця, який спробує стабілізувати гру команди у вирішальній частині сезону. Ним має стати відомий хорватський тренер Ігор Тудор.

За інформацією авторитетного італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо, сторони вже досягли принципової домовленості. Тудор дав усну згоду очолити шпор на умовах короткострокового контракту — до завершення поточної кампанії 2025/26.

Призначення Тудора виглядає як екстрений захід на тлі катастрофічних результатів лондонського клубу. На даний момент Тоттенгем проводить один із найгірших сезонів у новітній історії: Команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі лондонців лише 29 очок після 26 зіграних турів.

Останнім місцем роботи 47-річного фахівця був туринський Ювентус, звідки його було звільнено восени минулого року через розбіжності з керівництвом та нестабільні результати. Раніше Тудор зарекомендував себе як жорсткий та вимогливий тренер, який вміє ставити агресивний футбол, працюючи з Марселем, Вероною та Удінезе.

Очікується, що офіційне оголошення про призначення може відбутися вже найближчими днями, адже часу на виправлення ситуації у Тоттенгема залишається все менше.