Англія

Блискавичний старт на чолі МЮ.

Англійська Прем'єр-ліга офіційно визнала Майкла Карріка найкращим менеджером першого місяця 2026 року.

44-річний фахівець, який екстрено очолив команду в середині січня, створив справжню сенсацію, повернувши Манчестер Юнайтед у велику гру. Каррік змінив на посаді Рубена Аморіма лише 13 січня, отримавши під своє керівництво команду у складний період.

Проте колишній півзахисник дияволів миттєво дав результат у найважливіших матчах сезону: Його каденція розпочалася з впевненої перемоги 2:0 над принциповим суперником — Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли.Згодом підопічні Карріка здолали лідера чемпіонату Арсенал на виїзді з рахунком 3:2, завдавши канонірам першої домашньої поразки в сезоні.

Майкл Каррік став лише другим в історії МЮ тимчасовим тренером, який удостоївся цієї нагороди (першим був Уле-Гуннар Сульшер). Крім того, він перервав тривалу паузу для англійських наставників: востаннє представник Англії отримував приз Менеджер місяц ще у квітні 2024 року (тоді це був Шон Дайч на чолі Евертона).

За підсумками голосування вболівальників та експертної групи, Каррік випередив іменитих конкурентів: Шона Дайча (Ноттінгем Форест); Андоні Іраолу (Борнмут); Ліама Росеньйора (Челсі). З моменту призначення Каррік залишається непереможним на тренерському містку Олд Траффорд, що дає вболівальникам надію на успішне завершення сезону.