Англія

Нападник Манчестер Сіті поділився емоціями напередодні вирішальної гри Кубка англійської ліги.

Нападник Манчестер Сіті Антуан Семеньйо з нетерпінням чекає зустрічі з Арсеналом у фіналі Кубка англійської ліги.

"Це щось неймовірне. Чесно кажучи, я ніколи раніше не був у фіналі. Це буде чудовий фінал за участю першокласної команди. Про такі моменти мріє кожен футболіст. Мені пощастило, що я живу в цій реальності", — сказав Семеньйо.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка ліги "містяни" здолали Ньюкасл, а "каноніри" пройшли Челсі.

Вирішальний поєдинок Кубка ліги між Арсеналом та Манчестер Сіті відбудеться 22 березня. Початок протистояння заплановано на 18:30.