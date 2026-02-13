Англія

Кіт Ендрюс залишився незадоволеним суддівством в епізоді з фолом проти Данго Уаттари, але висловив гордість за безстрашну гру своєї команди, яка, на його думку, заслуговувала на більше, ніж нічия.

Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс прокоментував напружену нічию (1:1) проти лондонського Арсенала.

Наставник бджіл вважає, що арбітр припустився помилки, не вилучивши захисника канонірів Габріеля Магальяеса наприкінці зустрічі. Ключовий момент, що викликав обурення Ендрюса, стався на 81-й хвилині, коли Габріель порушив правила проти Данго Уаттари. Тренер переконаний, що бразилець мав отримати друге попередження.

"Я думав, що це була друга жовта картка. Це була десь 82-га хвилина, чи не так? Тож у нас було б ще п'ять, сім чи десять хвилин гри проти десятьох суперників. Я думаю, що це точно мало б певний вплив на результат. Але що є, те є", — зазначив Ендрюс.

Попри суддівське рішення, Ендрюс не приховував свого захоплення грою підопічних. Він підкреслив, що Брентфорд свідомо обрав агресивний стиль гри, щоб нав'язати боротьбу одному з лідерів чемпіонату.

"Я завжди хочу створити тут хаос, і я хочу, щоб ми грали невпинно. Я сказав це в перший день, коли очолив команду. Я думаю, що ми побудували це з плином сезону. Якби я був вболівальником, який платить за квиток, я б хотів дивитися гру цієї команди", — заявив тренер.

Він додав, що команда грала безстрашно і билася з неймовірним Арсеналом» на рівних. Ендрюс також наголосив, що Брентфорд не збирався задовольнятися нічиєю. За його словами, саме його команда була ближчою до того, щоб вирвати перемогу на останніх хвилинах.

"Ми не були задоволені результатом 1:1. Ми справді наполегливо продовжували тиснути, і, думаю, буде справедливо сказати, що на пізніх етапах ми були командою з більшими шансами на перемогу. Це була гра, сповнена стійкості, індивідуальності та хоробрості", — підсумував наставник Брентфорда.

Наостанок головний тренер заявив, що ще зарано казати про єврокубки, але він зробить все можливе, щоб потрапити туди з командою.Наразі, після 26 турів Брентфорд посідає 7 сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 40 пунктів.