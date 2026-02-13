Англія

Норвезький нападник зрівнявся за голами з Коліном Беллом.

Манчестер Сіті у матчі 26 туру АПЛ на своєму полі впевнено обіграв Фулгем (3:0).

У цьому матчі черговим голом у складі "містян" відзначився нападник Ерлінг Голанд, для якого це був 153 забитий м'яч у клубі з Манчестера.

Таким чином, Голанд вийшов на четверте місце у списку найкращих бомбардирів Манчестер Сіті, зрівнявшись з Коліном Беллом. Для цього йому знадобилося 183 матчі, тоді як Коліна провів 459 поєдинків.

Наступною цілью 25-річного норвежця став Томмі Джонсон, на рахунку якого 166 голів за 355 матчів.

Рейтинг бомбардирів Сіті очолює Серхіо Агуеро – 260 голів за 390 матчів, а друге місце у Еріка Брука – 177 голів за 419 зустрічей.

Нинішнього сезону Голанд провів 37 матчів, у яких забив 29 голів та віддав шість гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Фулгем.