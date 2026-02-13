Англія

Нідерландець незадоволений командною роботою при стандартах.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про гру своєї команди в обороні при стандартних положеннях. Цитує нідерландського BBC.

«Перше, що спало мені на думку, було «ні», тому що я завжди казав, що практично неможливо виграти футбольний матч з негативним балансом голів зі стандартних положень.

У Прем'єр-лізі кожен матч зараз важливий через силу ліги, але, дивлячись на те, куди рухається АПЛ, я, можливо, повинен сказати не «ні», а «так», тому що я не можу перестати говорити про важливість стандартних положень. Це відбувається щодня.

Ви питали мене раніше, у чому різниця між нашими виступами в Лізі чемпіонів та Прем'єр-лізі, і найпростіша відповідь – це стандартні положення, тому що у Лізі чемпіонів ми лідируємо за цим показником, а у Прем'єр-лізі – абсолютно на останньому місці. Це відбивається у турнірній таблиці.

У нинішній Прем'єр-лізі стандартні положення відіграють набагато, набагато, значно більшу роль, ніж минулого сезону. Хоча я й раніше вважав їх дуже важливими, нині їхнє значення зросло до неймовірних висот.

Насправді неможливо виграти лігу, якщо у вас такий же баланс стандартних положень, як у нас. Вам потрібно мати плюс п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять чи десять незалежно від того, що ви робите у відкритій грі, щоб мати шанс виграти лігу», – заявив Слот.