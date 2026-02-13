Інше

Відкрите питання.

Голова суддівського комітету УЄФА Роберто Розетті висловився про систему ВАР. Цитує італійського фахівця The Athletic.

«Щодо втручання ВАР, можу сказати таке: я вважаю, що ми забули причину, через яку було введено цю систему. Якоюсь мірою забули скрізь. Пам'ятайте, що вісім років тому я приїхав до Лондона, і ми обговорювали, що означає ВАР. Ми говорили про явні помилки.

Чому ми говорили про явні та очевидні помилки? Тому що технологія чудово працює у рішеннях, заснованих на фактах. В об'єктивних рішеннях вона чудова. Суб'єктивна оцінка складніша для інтерпретацій. Ось чому ми почали говорити про явні та очевидні помилки та явні докази.

Я вважаю, що наприкінці сезону нам треба знову обговорити це на наших зустрічах. Ми не можемо рухатися у напрямку мікроскопічного втручання ВАР. Ми любимо футбол таким, яким він є», – заявив Розетті.