Іспанія

Пару місяців тому, таких висловів з табору Барселони ми не чули.

Тимчасовий президент Барселони Рафа Юсте висловився про фактичне закриття проєкту «Суперліга». Його слова наводить AS.

«Ми дистанціювалися від участі у Суперлізі кілька днів тому. Як президент, я радий, що здоровий глузд узяв гору – саме завдяки йому все відбувається.

Поразка Флорентіно? "Барса" виконала свою домашню роботу. У нас дуже добрі стосунки з усіма організаціями. Ми завжди обмінюємося думками, щоб діяти більш конструктивно та на користь нашого клубу», – сказав Юсте.