Пару місяців тому, таких висловів з табору Барселони ми не чули.
Рафа Юсте, Getty images
13 лютого 2026, 17:22
Тимчасовий президент Барселони Рафа Юсте висловився про фактичне закриття проєкту «Суперліга». Його слова наводить AS.
«Ми дистанціювалися від участі у Суперлізі кілька днів тому. Як президент, я радий, що здоровий глузд узяв гору – саме завдяки йому все відбувається.
Поразка Флорентіно? "Барса" виконала свою домашню роботу. У нас дуже добрі стосунки з усіма організаціями. Ми завжди обмінюємося думками, щоб діяти більш конструктивно та на користь нашого клубу», – сказав Юсте.